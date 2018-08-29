محامي البيت الأبيض يترك منصبه الخريف المقبل.. لماذا؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن محامي البيت الأبيض، دون ماكغان، سيترك منصبه في الخريف المقبل.

ونشر ترامب، تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "محامي البيت الأبيض دون ماكغان، سيترك منصبه هذا الخريف، بعد وقت قصير من تأكيد تعيين القاضي بريت كافانو، في المحكمة العليا الأمريكية، كما آمل ذلك".

وأضاف: "عملت مع دون، وقتا طويلا، وأقدر عمله بالفعل".

ولم يشر ترامب، إلى سبب رحيل ماكغان، أو إلى من سيخلفه في هذا المنصب.

إلا أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ذكرت أن الإعلان عن رحيل ماكغان، يأتي على خلفية جدل أثير داخل البيت الأبيض، حول معلومات عن أنه "تعاون بشكل مكثف" مع التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر، في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وأفادت الشبكة، أن ذلك التعاون جاء من دون علم ترامب، بمحتواه الكامل، مما أثار غضبه.

وحسب أسوشيتد برس، سيترك رحيل ماكغان، فراغا في منصب يعد محوريا في تحقيق مولر.

ومنذ أكثر من عام، يقود المحقق الخاص روبرت مولر، تحت إشراف نائب وزير العدل، رود روزنشتاين، تحقيقًا حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث تم التحقيق مع عدد من المسؤولين في حملة ترامب، كما تحقق عدد من أجهزة الاستخبارات الأمريكية في القضية ذاتها.

ووجه الادعاء العام الأمريكي، اتهامات لـ12 ضابطًا روسيًا في الاستخبارات باختراق أنظمة الانتخابات الأمريكية الرئاسية في 2016.

وشدد الادعاء، في 13 يوليو/ تموز المنصرم، أن المجموعة الروسية "تآمرت على اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بلجان الانتخابات الولائية وأمناء الدولة وشركات تزويد البرمجيات والتقنيات ذات الصلة بإدارة الانتخابات".