الولايات المتحدة تلوح بالعقوبات على الهند في حال اشترت سلاحا روسيا

حذرت وزارة الدفاع الأميركية الهند من التعرض لعقوبات إذا ما اشترت أسلحة مجدداً من روسيا.

جاء ذلك على لسان مساعد وزير الدفاع الأميركي راندال شريفر المكلف بقطاع آسيا والمحيط الهادىء حيث قال: "سنكون قلقين جدا إذا سعت الهند للحصول على أنظمة تسلح جديدة كبيرة" من روسيا مضيفا أنه لا يمكنه أن يؤكد اليوم إن كان سيتم استثناؤها من العقوبات.

وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي قبل أيام من اجتماع وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين بنظيريهما الهنديين بنيودلهي.

وتبدي واشنطن قلقها من المباحثات الجارية بين الهند وروسيا لشراء أنظمة دفاع جوي اس-400.

وكان الكونغرس الأميركي في 2017 قانونا بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين بغرض معاقبة روسيا على سياستها في اوكرانيا ولتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016. ويفرض هذا القانون عقوبات اقتصادية على كل كيان أو بلد يبرم عقود سلاح مع شركات روسية.

ووصف شريفر إمكانية شراء الهند منظومة إس-400 بأنها "مثيرة للبلبلة" وقال "نفضل بوضوح أن تبحث الهند عن بدائل وأن ترى إن كان يمكننا أن نكون نحن من يستجيب لمثل هذه الحاجات".