مقتل جندي أميركي وجرح آخر في أفغانستان

قتل جندي أميركي وأصيب آخر بجروح في شرق أفغانستان على يد مجندين محليين "على ما يبدو"، بحسب ما افادت مهمة الحلف الأطلسي في بيان.

ولم يوضح البيان مكان الهجوم واشار الى "هجوم من الداخل على ما يبدو" ما يعني ان جنديا او جنودا افغان وراء استهداف المدربين الاميركيين اللذين يدربان ويؤهلان القوات الحكومية الافغانية.

وقال الجنرال سكوت ميلر قائد القوات الاميركية ومهمة الاطلسي "ان تضحية جندينا الذي تطوع للمهمة في افغانستان لحماية هذا البلد، خسارة ماساوية لنا جميعا الذين عرفناه ولكل من لن يعرفوه ابدا".

واوضح ان الجندي الجريح بحالة مستقرة.

والقتيل هو سادس جندي اميركي يقتل في افغانستان منذ بداية 2018. وقتل 11 جنديا اميركيا في افغانستان في 2017.

وينتشر نحو 14 الف جندي اميركي في افغانستان دعما للقوات الافغانية التي يتولون تدريبها ويواكبون عملياتها تحت عنوان مكافحة الارهاب.

ويشكل الاميركيون القسم الاكبر من قوة مهمة الاطلسي بـ16 الف جندي.