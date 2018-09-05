طلاب أتراك يختتمون أنشطتهم التطوعية في كولومبيا

اختتم فريق من الطلاب الأتراك المتطوعين، الأنشطة والفعاليات التي قاموا بها في كولومبيا، في إطار "برنامج تبادل الخبرات 2018" الذي أطلقته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

وحسب بيان صادر عن "تيكا"، فإنّ الفريق المكون من 11 طالبا، قام بأنشطة وفعاليات في عدد من المناطق المختلفة بكولومبيا.

وأضاف البيان أن الفريق أجرى زيارات عديدة لمقرات تيكا في هذا البلد، وأنهوا فعالياتهم بزيارة السفارة التركية في العاصمة بوغوتا، وتلقوا معلومات عن الفعاليات التركية في كولومبيا.

كما زار الفريق مقر وكالة الأناضول في بوغوتا، واطلع على سير العمل في النشرة الإسبانية التي أكملت عامها الأول.

وخلال جولتهم في كولومبيا، زار الفريق جامعة سانترال في بوغوتا، والتقى هناك مع 400 طالب كولومبي.

ويهدف "برنامج تبادل الخبرات 2018" إلى بناء "جسور الصداقة" بين الطلاب في مختلف الجامعات التركية وجامعات إفريقيا وآسيا والبلقان والشرق الأوسط وجميع المناطق التي تعمل "تيكا" على إطلاق مشاريع خدمية فيها.

ومن المقرر، في إطار البرنامج، أن يزور حوالي 500 طالب تركي 30 دولة لغاية 8 سبتمبر/أيلول القادم، للاطلاع على مشاريع تركيا ومنظمات المجتمع المدني التركية في هذه الدول.