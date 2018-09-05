واشنطن تطلب من إسرائيل عدم ضرب أهداف في العراق

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل، عدم ضرب أي أهداف إيرانية في العراق، بحسب التلفاز الإسرائيلي.



وقالت القناة الأولى في التلفاز الإسرائيلي (رسمية)، مساء أمس، إن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، عدم تنفيذ أي هجمات جوية في العراق.



ولفتت القناة الى أن الطلب جاء بالتزامن مع تقارير أشارت الى أن طهران نشرت صواريخ باليستية في العراق، قادرة على الوصول الى إسرائيل.



ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية قالوا:" رجاءً دعوا العراق لنا".



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لوّح بمهاجمة أهداف إيرانية خارج سوريا.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (حكومية) عن ليبرمان قوله في مؤتمر في القدس ، الإثنين:" نحن لا نحصر أنفسنا فقط بالأراضي السورية ويجب أن يكون هذا واضحا".



وأضاف ليبرمان:" نحن نتعامل مع كل تهديد إيراني أيا كان مصدره".



وتزامن تلويح ليبرمان مع تقارير عن نشر صواريخ باليستية إيرانية في العراق.



وكانت إسرائيل قد أقرت أمس بتنفيذ 200 غارة على أهداف في سوريا خلال العام الماضي 2017.



ويُصر المسؤولون الإسرائيليون على منع ما أسموه " التموضع الإيراني" في سوريا.