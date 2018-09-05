وضع طائرة إماراتية في الحجر الصحي بمطار كينيدي في نيويورك

وضعت طائرة تابعة لطيران الإمارات في الحجر الصحي بمطار جون كينيدي بمدينة نيويورك الأمريكية، بعدما أصيب نحو 100 من ركاب الطائرة بمرض، وفقاً لشبكة إي بي سي نيوز.

وفي حين أفادت تقارير أولية بأن عدد الركاب الذين أصابتهم أعراض مرضية بلغ 100، فقد أكدت متحدث باسم شركة طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقراً لها أن العدد لا يتجاوز 10.

وأضاف المتحدث باسم الشركة، في تصريح لموقع بيزنز إنسايدر، قائلاً: "عند هبوط الطائرة في مطار جون كينيدي، تم كإجراء وقائي فحص الركاب على الفور من قبل السلطات الصحية، في حين أن أولئك الذين يحتاجون إلى عناية طبية سيتم توفيرها لهم".

وأوضح أن "بقية الركاب سيتم إنزالهم قريباً". ولم يتبين على الفور سبب المرض ولا ماهيته.