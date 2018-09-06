ترامب يعتبر تشكيل جبهة لمقاومته داخل البيت الأبيض بـ "الخيانة"

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن تشكيل جبهة لمقاومته داخل إدارته بمثابة "خيانة".

جاء تعليق ترامب ردا على نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الأربعاء، مقالا حمل عنوان " أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"، قالت إنه لمسؤول رسمي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي.

وقال ترامب عبر "تويتر" : "خيانة.. هل منصب ما يسمى مسؤول رسمي كبير موجود حقا، أم أن نيويورك تايمز أخفقت باعتمادها على مصدر زائف آخر؟".

وأضاف: "إذا كان هذا الشخص المجهول الجبان له وجود فعلي، فيتعين على التايمز لأغراض تتعلق بالأمن القومي، أن تحيله أو تحيلها إلى الحكومة فورًا".

وفي مقال "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب" أشار الكاتب المجهول أنّ الكثير من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، أعربوا عن انزعاجهم الشديد من سلوك الرئيس "غير المنضبط" و"غير الأخلاقي" وإنهم يعملون بجد لإحباط ما يفعله الرئيس.

كما تحدث المسؤول عن محاولات داخل الإدارة الامريكية لاتخاذ خطوات لإزاحته عن الرئاسة، إلا أن أحداً لم يكن يرد تعجيل حدوث أزمة دستورية في البلاد.

ونشرت "نيويورك تايمز" المقال بعد يوم من نشرها مقتطفات من كتاب يزعم أن موظفي البيت الأبيض يناضلون باستمرار لكبح سلوك الرئيس السيئ.