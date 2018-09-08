الجيش الأمريكي: نعد خيارات عسكرية حال استخدم نظام الأسد "الكيماوي" بإدلب

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، جوزيف دانفورد، إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تعد خيارات عسكرية للرد على نظام بشار الأسد حال استخدامه الأسلحة الكيميائية في هجوم على محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها "دانفورد"، اليوم السبت، لعدد من الصحفيين المرافقين له خلال زيارته للهند برفقة وزيرالخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والدفاع جيمس ماتيس، حسبما نقل موقع "ميليتري تايمز" الأمريكي.

وأضاف دانفورد أنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خيارات عسكرية متوقعة حال مهاجمة النظام للمحافظة باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وتأتي تصريحات "دانفورد" بعد تهديد قائد أركان الجيش الفرنسي، فرانسوا لوكوانتر، الخميس الماضي، بقصف أهداف تابعة لنظام الأسد حال استخدامه الأسلحة الكيميائية.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت مقاتلات روسية وسورية عدة بلدات تخضع للمعارضة في محافظتي إدلب وحماة، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 7 آخرين بجروح، اليوم السبت، بحسب مصادر محلية.

ورغم إعلان إدلب "منطقة خفض توتر" في مايو/ أيار 2017 بموجب اتفاق أستانة، بين الدول الضامنة (تركيا ورسيا وإيران)، إلا أن النظام السوري والقوات الروسية تواصل القصف الجوي على المنطقة بين الحين والآخر.