الحزب الديمقراطي يتفوق على منافسه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

تمكن الحزب الديمقراطي من انتزاع التفوق من منافسه الجمهوري في مجلس النواب، وفق نتائج أولية غير رسمية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

ويتقدم الحزب الديمقراطي على منافسه بعد حصوله على 178 مقعدًا مقابل 168 للحزب الجمهوري، من أصل 435 مقعدًا في مجلس النواب، بحسب نتائج أولية نشرها الإعلام في الولايات المتحدة.

ومن الملاحظ أن الديمقراطيين تمكنوا من اقتناص 24 مقعدًا من الجمهوريين بحسب آخر النتائج.

وكان من المتطلب أن يقتنص الديمقراطيين 23 مقعدًا على الأقل من الجمهوريين من أجل انتزاع الأغلبية في مجلس النواب.

وسيتحدد التوزيع النهائي للمقاعد في مجلس النواب وفقًا لعدد المقاعد التي سيحصل عليها الديمقراطيون في 18 منطقة يسيطر عليها الجمهوريون.

ولتحقيق الأغلبية في مجلس النواب يتوجب الفوز بـ 218 مقعدًا على الأقل.

ويمتلك الحزب الجمهوري حاليًّا 237 مقعدًا مقابل 193 للحزب الديمقراطي، وهناك 5 مقاعد شاغرة لأسباب مختلفة.

وتعتبر هذه الانتخابات من أهم الاستحقاقات الانتخابية النصفية في الولايات المتحدة خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما أن نتائجها ستلعب دورا هامًا في تحديد مسار ما تبقى من ولاية الرئيس دونالد ترامب.