ترامب يعتبر نتائج التجديد النصفي "نجاحا عظيما" رغم فقدان حزبه الأغلبية في "النواب"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النتائج الأولية غير الرسمية لانتخابات التجديد النصفي في بلاده، بـ"النجاح العظيم" رغم أنها تظهر فقدان "الحزب الجمهوري" الذي تنتمي إليه الأغلبية في مجلس النواب لصالح "الحزب الديمقراطي".

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "حققنا نجاحا عظيما هذه الليلة شكرا لكم جميعا".

وحسب إحصاء شبكة "سي إن إن" الأمريكية للنتائج الأولية غير الرسمية حتى الساعة 06:45 ت.غ، انتزع الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب بحصولهم على 207 مقاعد مقابل 194 مقعدا للجمهوريين.

فيما حافظ الجمهوريون على التفوق في مجلس الشيوخ بحصولهم على 51 مقعدا مقابل 43 للديمقراطيين.

وتعني سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب أن قدرة ترامب الصعبة بالفعل على دفع السياسة ستواجه عقبات إضافية؛ حيث يعارضه الديمقراطيون بشكل موحد في جميع أهدافه الرئيسية، من الهجرة إلى قانون الرعاية الصحية حتى السياسات الخارجية.

وتعتبر انتخابات التجديد النصفي، التي جرت الثلاثاء، من أهم الاستحقاقات الانتخابية في الولايات المتحدة خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما أن نتائجها ستلعب دورا هامًا في تحديد مسار ما تبقى من ولاية ترامب.