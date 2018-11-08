لوس أنجلس.. قتلى وجرحى في إطلاق نار في حانة ومقتل المهاجم على يد الشرطة

قالت الشرطة الأمريكية إنها قتلت منفذ إطلاق النار داخل الملهى الليلي أمس في ولاية كاليفورنيا.

وكان مسلح اقتحم حانة وقاعة رقص مكتظة في حي راقي في لوس أنجلس، في ساعة متأخرة الأربعاء وأطلق النار فقتل 12 شخصا بينهم رجل شرطة وأصاب 15 على الأقل بجروح، حسب ما أعلنه مكتب المسؤول الأمني في المقاطعة.

وأعلن غارو كوردجيان، من مكتب المسؤول الأمني المحلي في مقاطعة فنتورا أن عدة مئات من الأشخاص ربما كانوا في الحانة التي كانت تستضيف فعالية لطلاب الجامعات عندما وقعت حادثة إطلاق النار.

ونقلت صحيفة لوس انجليس تايمز عن مسؤول في أجهزة تطبيق القانون قوله أنه تم إطلاق 30 عيارا ناريا على الأقل، وأن من بين الجرحى نائب للمسؤول الأمني المحلي.

وقال شاهد عيان لم يذكر اسمه للصحيفة إن شخصا دخل راكضا إلى الحانة حوالى الساعة 11,30 مساء الاربعاء، وبدأ بإطلاق النار من مسدس أسود على ما يبدو.

ونقلت الصحيفة عن الرجل قوله "أطلق النار كثيرا، 30 مرة على الأقل. كنت لا أزال أسمع دوي العيارات بعد أن غادر الجميع".

ولا تزال هوية مطلق النار ودوافعه غير معروفة لكن عدة شهود وصفوه على انه رجل "كان يرتدي معطفا أسود وملتح" ويحمل سلاحا من العيار الثقيل.