الرئيس الفنزويلي: أحب تركيا وتاريخها وثقافتها وشعبها

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه يحب "تركيا وتاريخها وثقافتها وشعبها وجمالها وتنوعها".

جاء ذلك في كلمة، اليوم الجمعة، خلال افتتاح "معرض فنزويلا الدولي للكتاب"، بالعاصمة كاراكاس، والذي تشارك فيه تركيا كـ"ضيف شرف".

وخصصت السلطات الفنزويلية جناحًا خاصًا لتركيا في النسخة الـ14 للمعرض المقام بمبنى "كاسا أماريلا" التابع لوزارة خارجية البلاد.

وأكّد مادورو أنه دعا تركيا إلى المعرض من أجل التعرّف على الشعب التركي وجماليات تاريخه.

ولفت الرئيس الفنزويلي إلى وجود حوار إنساني بين بلاده وتركيا.

وأضاف: "تعلمنا معرفة تركيا ومحبتها.. وبات بإمكاني اليوم أن أقول إني أحب تركيا.. وأحب تاريخها وثقافتها وشعبها وجمالها وتنوعها".

وخلال جولته في المعرض، شاهد مادورو عرضًا في الجناح الخاص بتركيا لفن "الإيبرو" ، الذي يعدّ من أجمل الفنون التركية اليدوية التقليدية.

كما تذوّق الرئيس الفنزويلي مأكولات متنوعة من المطبخ التركي العثماني المقام أيضًا داخل الجناح المذكور.

بدوره أعرب وزير الثقافة الفنزويلي، ارنستو فيليجاس، في كلمة خلال الافتتاح، عن شكره لتركيا حيال مشاركتها في المعرض على نطاق واسع.

من جهته قال السفير التركي لدى كاراكاس، شوقي متولّي أوغلو، في بيان، إن المعرض سيشهد فعاليات ثقافية متنوعة للتعريف بتركيا.