الولايات المتحدة تدرس إمكانية تطبيق عقوبات على الرياض في إطار قانون "ماغنيتسكي"

قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديفيد هيل، حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي: "في هذه المرحلة نتخذ خطوات قوية مثل إلغاء تأشيرات بعض المسؤولين السعوديين، ونقيّم إمكانية تطبيق عقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي".

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة عقدت بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة تتابع مسار تحقيقات مقتل خاشقجي عن كثب.

وأكد هيل أن بلاده تبدي حرصا في مسألة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف "لقد طلبنا من السعوديين إظهار الحقائق، وتحميل الجناة المسؤولية، وشهدنا بعض الخطوات الإيجابية لغاية الآن، إلا أنه ينبغي عليهم فعل المزيد".

وأشار إلى أنه من الممكن تحميل قتلة خاشقجي المسؤولية، ومواصلة التعاون الYستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في آن واحد.

وحول الوضع في اليمن قال هيل إن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على جميع الأطراف من أجل إنهاء الصراع هناك، وأن واشنطن اتخذت خطوات عديدة للتوصل إلى حل.

وأردف أن الولايات المتحدة دعت الرياض مراراً وبمختلف الوسائل، إلى إبداء الحرص في مسألة سقوط ضحايا مدنيين في اليمن.

جدير بالذكر أن قانون ماغنيتسكي قدم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس السابق باراك أوباما في 2012.

وينص القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.

ويمكن القانون الإدارة الأمريكية أيضا من فرض عقوبات على أشخاص بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.