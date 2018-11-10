إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بعد مصرع 9 في حرائق غابات

ذكر البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا، بسبب ثلاثة حرائق غابات واسعة الانتشار.

وأضاف البيت الأبيض في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن ترامب أمر بتوفير مساعدات فيدرالية لتمكين السلطات المحلية من مكافحة الحرائق.

وتابع أن هذا "الإجراء سيساعد من تخفيف المصاعب والمعاناة عن السكان المحليين".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن السلطات المحلية، أن الحرائق أسفرت عن مصرع تسعة أشخاص على الأقل حتى الساعة 06:00 ت.غ من صباح السبت، إلى جانب تدمير أكثر من 150 منزلا.

وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء نحو 250 ألف شخص في منطقة "ثاوزاند أوكس" شمال غربي لوس أنجلوس، كإجراء احترازي بسبب سرعة انتشار الحرائق.

وكان حريق يسمى "كامب فاير" قد اشتعل، الخميس، وسرعان ما أججته الرياح لتنتقل النيران إلى مناطق واسعة بعد ذلك.