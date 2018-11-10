ترامب يهزأ من الدعوة الفرنسية لإنشاء جيش أوروبي: ادفعوا ما عليكم للناتو

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن دعوة نظبره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بناء جيش أوروبي موحد، "مهينة".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "اقترح الرئيس الفرنسي ماكرون أن تبني أوروبا جيشها الخاص لحماية نفسها من الولايات المتحدة والصين وروسيا، إنه أمر مهين للغاية".

وأضاف: "ربما كان الأولى لأوروبا أن تدفع حصتها العادلة في الناتو الذي تدعمه الولايات المتحدة بشدة".

والثلاثاء الماضي، دعا ماكرون إلى بناء "جيش حقيقي" للدفاع عن أوروبا، والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

وقال ماكرون في أكثر من منبر "لن تكون هناك حماية للأوروبيين إذا لم نقرر تأسيس جيش أوروبي حقيقي"، بحسب ما نقل موقع "ذا لوكال" الفرنسي.

وأضاف: "علينا حماية أنفسنا في وجه الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة".

وتابع: "عندما أرى الرئيس ترامب يعلن أنه سينسحب من معاهدة رئيسية لنزع السلاح النووي تشكلت بعد أزمة الصواريخ الأوروبية في ثمانينيات القرن العشرين، من سيكون الضحية الرئيسية؟ إنها أوروبا وأمنها".

وقال إن أوروبا بحاجة إلى الحد من اعتمادها على القوة الأمريكية.

يشار أن ماكرون سبق أن دعا إلى تشكيل قوة أوروبية وميزانية دفاعية أوروبية مشتركة في أيلول / سبتمبر 2017.

وبحسب قناة "يورو نيوز"، تم تقديم عدة مقترحات حول إمكانية تعاون دفاعي مشترك في الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية الأوروبية أعلنت أن التعاون الدفاعي "لا يتضمن إنشاء جيش للاتحاد الأوروبي".