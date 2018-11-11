23 قتيلا جراء حرائق الغابات المستمرة في كاليفورنيا

ارتفعت، الأحد، حصيلة ضحايا حرائق الغابات المستمرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 23 قتيلا.

وذكر رئيس شرطة منطقة بوت، كوري هونيا، في بيان صحفي، أن السلطات عثرت على 14 جثة أخرى في بلدة بارادايس ومحيطها على بعد حوالي 290 كم من مدينة سان فرانسيسكو، في كاليفورنيا.

والسبت، أعلنت السلطات المحلية، أن الحرائق أسفرت عن مصرع 9 أشخاص على الأقل، إلى جانب تدمير أكثر من 150 منزلا، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن هونيا قوله، إنهم تلقوا أنباء عن 110 مفقودين، بسبب الحرائق التي غطت ما مساحته 425 كلم مربع من الأراضي.

وأعرب هونيا عن أمله في تمكن سلطات البلاد من العثور على المفقودين. مشيرا أن إدارة قسمهم تلقت مبدئيا أكثر من 500 اتصال من أشخاص قالوا إنهم غير قادرين على الوصول إلى أحبائهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد، السبت، بحجب المدفوعات الفيدرالية عن ولاية كاليفورنيا، بسبب إدارتها لحرائق الغابات المندلعة فيها منذ الخميس.

وقال ترامب عبر تويتر: "مليارات من الدولارات تُمنح كل عام (إلى كاليفورنيا) مع خسائر كثيرة في الأرواح، وكل هذا بسبب سوء إدارة صارخ للغابات".

وأردف: "عالجوا الأمر وإلا فلن يكون هناك مزيد من المدفوعات الفيدرالية".

من جهة أخرى، أصدرت سلطات ولاية كاليفورنيا أوامر بإجلاء 300 ألف شخص بسبب الحرائق المندلعة في مدينة ماليبو، غربي لوس أنجلوس.