ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في كاليفورنيا إلى 31.. الأكثر دماراً منذ عام 1933

بلغت حصيلة حرائق الغابات المشتعلة في ولاية كاليفورنيا، جنوب غربي الولايات المتحدة، 31 قتيلا، في آخر إحصاء وفق ما أعلن مسؤول أمريكي، الاثنين.

وذكر مدير شرطة منطقة بوت في كاليفورنيا، كوري هونيا، أن الحصيلة ارتفعت بعد أن عثرت السلطات على 6 جثث أخرى في بلدة بارادايس، على بعد حوال 290 كم من مدينة سان فرانسيسكو، في الولاية.

وأضاف هونيا أن هناك 228 شخصا في عداد المفقودين، منذ أن اندلعت الحرائق، الخميس الماضي.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن حصيلة ضحايا الحرائق تماثل أعلى حصيلة سجلتها الولاية في تاريخها، حيث سجلت العدد نفسه إثر حريق "غريفيث بارك" في لوس أنغلوس، في 1933.

وأمس الأول السبت، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحجب المدفوعات الفيدرالية عن ولاية كاليفورنيا، بسبب إدارتها لحرائق الغابات المندلعة فيها منذ الخميس.

وقال ترامب، عبر تويتر، "مليارات من الدولارات تُمنح كل عام مع خسائر كثيرة في الأرواح، وكل هذا بسبب سوء إدارة صارخ للغابات".

وأردف "عالجوا الأمر وإلا لن يكون هناك مزيد من المدفوعات الفيدرالية".