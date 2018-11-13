ترامب منتقدًا تصريحات ماكرون: ألمانيا هي التي أشعلت الحربين العالميتين

واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انتقاده لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على خلفية طرحه فكرة إنشاء جيش أوروبي.

ودعا ماكرون، الثلاثاء الماضي، إلى تشكيل هذا الجيش للدفاع عن أوروبا ضد روسيا، دون الاعتماد على الولايات المتحدة، قائلًا: "نحن لا نحمي الأوروبيين، إذا لم نقرر أن يكون لدينا جيش أوروبي حقيقي".

وكتب ترامب، على "تويتر" اليوم، إن " ماكرون يقترح تشكيل جيش خاص له لحماية أوروبا من الولايات المتحدة والصين وروسيا.. إلا أن ألمانيا هي التي أشعلت الحربين العالميتين الأولى والثانية، فماذا نتج من ذلك لفرنسا؟ لقد بدؤوا تعلم اللغة الألمانية قبل دخول الولايات المتحدة على الخط".

وختم ترامب تغريدته مخاطبًا ماكرون: "عليك أن تختار بين دفع الأموال للناتو (حلف شمال الأطلنطي) من عدمه".

ويمثل حديث ترامب هذا حلقةً ثانيةً من تغريدة استبق بها زيارته إلى باريس، الأحد الماضي، للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى (1914: 1918).

وعبر ترامب، في تلك التغريدة، عن استيائه من تصريحات ماكرون حول ضرورة تأسيس جيش أوروبي.

وشدد آنذاك على أنه "ربما يجب أن تقوم أوروبا أولًا بمساهمة عادلة في الناتو، الذي تموله الولايات المتحدة إلى حد كبير".

وعقد الرئيسان اجتماعًا في باريس، الأحد، أقر خلاله ماكرون بضرورة زيادة الإنفاق العسكري في "الناتو".

لكنه قال إنه "ليس من العدل أن نضمن الأمن الأوروبي بالاعتماد فقط على الولايات المتحدة".

وسبق أن دعا ماكرون، في سبتمبر/ أيلول 2017، إلى تشكيل قوة أوروبية وإيجاد ميزانية دفاعية أوروبية مشتركة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، أن التعاون الدفاعي "لا يتضمن إنشاء جيش للاتحاد الأوروبي".