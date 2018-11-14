السيدة الأمريكية الأولى تطلب من زوجها إقالة إحدى العاملات في إدارته

في أمر يعكس الصراعات داخل البيت الأبيض، طلبت ميلانيا ترامب من زوجها الرئيس الأميركي إقالة إحدى مساعدات مستشار البيت الأبيض للأمن القومي.

فقد طلبت السيدة الأولى، الثلاثاء، إقالة ميرا ريكارديل، مساعدة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض ريتشارد بولتون، حيث صرحت الناطقة باسمها في بيان بقولها: "موقفنا هو أنها لم تعد تستحق العمل في البيت الأبيض".

لكن الرئاسة نفت إقالة ريكارديل التي تقول الصحف إنها تواجه انتقادات من مساعدي زوجة الرئيس منذ رحلة هذه الأخيرة إلى إفريقيا مطلع تشرين الأول/أكتوبر. بينما نقلت صحيفة "وول ستريت جرنال" عن مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق "بمكان في الطائرة وطلبات استخدام موارد مخصصة لمجلس الأمن القومي".



كما يشتبه فريق السيدة الأولى بأن ريكارديل هي مصدر "روايات سلبية" عن السيدة الأولى ومساعديها.

وترى وسائل الإعلام أن الجدل بشأن هذه المسؤولة في البيت الأبيض تعكس الانقسامات بين مختلف التيارات داخل البيت الأبيض الذي تنتشر فيه الشائعات عن رحيل مسؤولين منذ قرار إقالة وزير العدل جيف سيشنز الأسبوع الماضي.

وفي كتابه الأخير، ينقل الصحافي بوب وودوورد عن الأمين العام للبيت الأبيض، جون كيلي، قوله عن البيت الأبيض "إنه مكان للمجانين"، ما اضطر كيلي للنفي.

وذكرت وسائل الإعلام أن ريكارديل كانت محور نقاشات حادة بين بولتون وكيلي. ويبدو أنها تصدت شفهيا لوزير الدفاع جيم ماتيس ووزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن -التي يرعاها بولتون- حول معالجة مشكلة المهاجرين من أميركا الجنوبية على الحدود.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الثلاثاء أن نيلسن نفسها على وشك الرحيل بموجب قرار إقالة أيضا.

ورفض ترامب الإدلاء بأي تصريحات في هذا الشأن بعد ظهر الثلاثاء. وقال على هامش مراسم في البيت الأبيض كانت تحضرها ريكارديل "سنتحدث في ذلك لاحقا".