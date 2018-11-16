أكثر من 600 مفقود جراء الحرائق في كاليفورنيا وترامب يزور الولاية السبت

ارتفع عدد المفقودين جراء الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا حالياً إلى أكثر من 600 شخص، فيما بلغت حصيلة القتلى 63 شخصاً في كل أنحاء الولاية التي يزورها الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت.

وعدد الاشخاص المفقودين ارتفع الى أكثر من الضعف الخميس وأصبح 631 شخصا فيما كانت اللائحة السابقة تشير الى 300 مفقود.

وقال كوري هونيا مسؤول الشرطة في منطقة بيوت خلال مؤتمر صحافي إن عدد الضحايا جراء الحريق المسمى "كامب فاير" وهو الأكثر دموية في هذه الولاية بغرب الولايات المتحدة ارتفع الى 63 قتيلا في اليوم الثامن لاندلاعها، بعد العثور على سبع جثث إضافية.

وأضاف الخميس "أود أن تتفهموا الفوضى الاستثنائية التي نواجهها" في معرض تفسيره هذا الارتفاع المفاجىء في الحصيلة.

وكان أعلن سابقا أنه يجري القيام بفحوصات الحمض النووي الريبي لتأكيد هويات الضحايا.

ومعظم الوفيات نجمت عن الحريق "كامب فاير" في بلدة بارادَيس وجوارها. ويبلغ عدد سكان البلدة التي تحولت إلى ركام 26 ألف نسمة وتقع على سفح جبال سييرا نيفادا على بعد 130 كلم شمال ساكرامنتو عاصمة الولاية.

وأعلن البيت الابيض أن الرئيس الاميركي سيتوجه السبت الى كاليفورنيا لتفقد المنكوبين.

وقالت ليندسي والترز الناطقة باسم البيت الابيض أن "الرئيس سيتوجه الى كاليفورنيا السبت للقاء الاشخاص المتضررين من جراء الحرائق".

وكان رد فعل الاول للرئيس الاميركي على هذه المأساة أثار جدلا واسعا بعدما اتهم في تغريدة ولاية كاليفورنيا الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين بسوء ادارة الغابات في حين أن هذا الامر يخضع لسلطة الدولة الفدرالية.

وقال انذاك "يتم صرف مليارات الدولارات سنويا مع خسارة مثل هذا العدد من الارواح، كل هذا بسبب سوء إدارة خطير للغابات. عالجوا هذا الأمر الآن وإلا لن يتم صرف أموال فدرالية بعد الان".

ومنذ ذلك الحين قام بتغيير لهجته مؤكدا دعمه للسكان وقائلا إنه تحدث مباشرة مع الحاكم الديمقراطي جيري براون.