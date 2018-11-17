الخارجية الأمريكية: لم نتوصل بعد لنتائج نهائية حول مقتل خاشقجي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن واشنطن لم تتوصل بعد لاستنتاجات نهائية بخصوص قضية قتل خاشقجي.

ونفت نويرت في تصريحات لها صحة تقارير نشرتها صحيفة واشنطن بوست قالت فيها إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" توصلت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي.

ووفق مصادر نقلت عنها "واشنطن بوست"، فقد رصدت الـ CIA مصادر عدة بينها مكالمة أجراها الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد الاصغر والسفير السعودي لدى الولايات المتحدة، مع خاشقجي، تطمئنه بشأن إمكانية حصول على وثائقه من قنصلية بلاده بإسطنبول.

غير أن الصحيفة قالت إنه من غير الواضح إذ كان يعلم وقتها الأمير خالد أن خاشقجي سيقتل.

وفي وقت سابق اليوم أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا هوكابي، بأنّ الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) جينا هاسبل، ووزير خارجيته مايك بومبيو حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وأجرى ترامب الاتصالين الهاتفيين خلال رحلته الجوية إلى ولاية كاليفورنيا، لتفقد وضع الولاية التي تضربها حرائق غابات واسعة منذ الأسبوع الماضي، حسبما أفادت "أسوشيتيد برس".



ولم تدلِ "هوكابي" بأية تفاصيل أخرى بشأن اتصاليّ ترامب مع هاسبل وبومبيو.



لكن ترامب قال، في وقت سابق اليوم، إنه سيتحدث مع وزير خارجيته ومديرة الـ"سي آي أيه" حول جريمة قتل خاشقجي.



وأرجع السبب إلى كونه "ما زال لا يعرف ما يكفي عن الأمر (جريمة مقتل خاشقجي) لاتخاذ قرار".