سيناتور أمريكي: كل شيء يشير إلى أن بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري بوب كوركر، إن "كل شئ يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي".

جاء ذلك في تغريدة لـ"كوركر" عبر "تويتر"، السبت، تعليقا على نشر صحيفة "واشنطن بوست"، أمس (الجمعة)، تقريرا يفيد بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، توصّلت إلى أن "ولي العهد السعودي، هو من أمر باغتيال خاشقجي".

وأضاف كوركر أنه يتعين على الإدارة الأمريكية "تحديد موثوق للمسؤولية (في قضية مقتل خاشقجي) قبل أن يعدم محمد بن سلمان الرجال الذين نفذوا أوامره على ما يبدو".

والجمعة، أعربت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن خشية "ألا يتم الوصول إلى الحقيقة في مقتل خاشقجي أبدا، إذا أعدمت السعودية الشهود الرئيسيين في القضية".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس، أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه"، دون ذكر اسمه، وأنّ جثة المجني عليه "تم تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية".

إلا أن إعلان النيابة العامة الأخير يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام وخاصة غربية، بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي، "غير مرضية".