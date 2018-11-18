استقالة مسؤولة تنظيم العلاقات الأمريكية السعودية من عملها في البيت الأبيض

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن كريستين فونتينروز المسؤولة عن تنظيم السياسات المتعلقة بعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية، استقالت من عملها في البيت الأبيض.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إثنين، أن فونتينروز قدمت استقالتها من عملها يوم الجمعة الفائت.

وذكرت أن فونتينروز لعبت دورا مهما في فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على عدد من السعوديين على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن فونتينروز أجرت زيارة إلى المملكة العربية السعودية قبل فترة قصيرة، وهي من المؤيدين لتشديد العقوبات على الضالعين في مقتل خاشقجي.

وقالت إن مواقف فونتينروز الصارمة تجاه السعوديين ولدت استياءً لدى البعض داخل البيت الأبيض.

والخميس أيضا، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية جريمة قتل خاشقجي، شملت سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.