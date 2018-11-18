ترامب: لدينا تسجيل لمعاناة خاشقجي لكن لا أرغب في سماعه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده حصلت على تسجيل صوتي وصفه بالوحشي والمريع لمعاناة الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل قتله إلا أنه لا يرغب في سماعه لفظاعته.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الإخبارية إنه لا يريد الاستماع شخصياً إلى التسجيل واصفاً إياه بأنه تسجيل فظيع"، مضيفاً أنه "كان عنيفاً جداً، وحشياً جداً وفظيعاً".

وقال ترامب: "تلقيت إحاطة كاملة حول ذلك (التسجيلات)، وليس لديّ سبب للاستماع إليها، وسألت بعض الناس هل عليّ أن أستمع إليها؟ وقالوا لي إنه لا يتعين عليّ ذلك.. التسجيلات عنيفة ووحشية ومروعة للغاية".

وردًا على ما إذا كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "كذب عليه فيما يتعلق بمسؤوليته عن هذه الجريمة"، أجاب ترامب: "لا أعرف، ولا أعرف من يعلم حقًا، لكن يوجد الآن أناس كثيرون يقولون إنه لاعلم له بالأمر".

وتابع: " كرر لي (محمد بن سلمان) أكثر من حوالي خمس مرات، كان آخرها قبل بضعة أيام، أنه لا دور له (في مقتل خاشقجي)".

وشدد ترامب على أن السعودية "حليف جيد جدًا للولايات المتحدة".

وتابع: "أريد التمسك بحليف كان جيدًا على كثير من الأصعدة".

غيّر أنه طالب كلً من السعودية وإيران بإيجاد حل للصراع في اليمن.

وأردف: "لحل الصراع في اليمن، حيث يواجه المتمردون المدعومين من إيران القوات المدعومة من السعودية، أريد أن تتوقف السعودية، لكنني أريد أن تتوقف إيران أيضًا".