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خفر السواحل الأمريكي يضبط شحنة كوكائين بقيمة 500 مليون دولار شرق المحيط الهادي

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
خفر السواحل الأمريكي يضبط شحنة كوكائين بقيمة 500 مليون دولار شرق المحيط الهادي

أعلن خفر السواحل الأميركي عن ضبط نحو 18.5 طن من الكوكايين بقيمة 500 مليون دولار في شرق المحيط الهادي.

وأوضح أن المخدرات المضبوطة نقلت من السفينة جيمس التابعة لخفر السواحل بميناء بورت إيفرغليدز بمدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا الخميس.

وأشار خفر السواحل، الجمعة الماضية، إلى أن العديد من سفن خفر السواحل ساعدت في ضبط المخدرات، قبالة سواحل المكسيك وأميركا الوسطى والجنوبية.

ونقلت رويترز عن صحيفة "ميامي هيرالد" إن السلطات ألقت القبض على نحو 49 مشتبها به، وأنهم سيحاكمون في جنوب فلوريدا.

وأشار مسؤولون اتحاديون إلى أن الكوكايين لا يزال أحد أكثر المخدرات انتشارا في الولايات المتحدة، حيث يتم تعاطي أكبر كمية من هذا المخدر على مستوى العالم.

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