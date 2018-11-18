سيناتور أمريكي: لا أصدق قيام 18 شخصا بقتل خاشقجي دون علم ابن سلمان

قال السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، ليندسي غراهام، إنّه لا يصدق قيام 18 شخصًا بقتل وتقطيع جمال خاشقجي، من دون علم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية، الأحد، مع برنامج "ميت ذا بريس"، على قناة "إن بي سي" الأمريكية.



وأوضح: "من المستحيل لي تصديق أن يستقل فريقًا من 15 أو 18 شخصًا، طائرتين إلى تركيا ويُقطّع شخص ينتقد ولي العهد داخل القنصلية من دون علمه (محمد بن سلمان)".



وأضاف: "مقتل خاشقجي ينتهك جميع قواعد المجتمع المتحضر".



وفي السياق، أكد السيناتور الأمريكي إلى أنه لا نية لديه مجددًا للعمل مع محمد بن سلمان.



وأوضح قائلا: "هو (ولي العهد السعودي) غير عقلاني ومشوش، وألحق ضررًا كبيرًا في العلاقة مع واشنطن".



وتابع: "إذا أصبح محمد بن سلمان وجهة وصوت السعودية في العالم، فأعتقد أن المملكة ستمر بوقت صعب جدا".



وتتزامن تصريحات "غراهام" مع إعلان السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، الجمعة، إعداد مشروع قانون جديد لفرض سلسلة من العقوبات على السعودية بما فيها وقف بيع الأسلحة إلى الرياض وذلك على خلفية مقتل خاشقجي.



والخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 17 سعوديًا على خلفية قتل خاشقجي، بينهم سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.



وتم فرض العقوبات بموجب ما يسمى "قانون ماغنيتسكي"، الذي يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.