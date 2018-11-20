موقع "إير بي إن بي" لتأجير المنازل يحذف الوحدات الإستيطانية من قوائمه

أعلن موقع "إير بي إن بي" (Airbnb ) الأمريكي الذي يعد من أكبر المواقع العالمية لتأجير واستئجار المنازل، شطب الوحدات السكنية الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية من قوائمه.

وأوضح الموقع في بيان له، اليوم الثلاثاء ، أنه قرر إزالة الوحدات السكنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكونها "في مركز الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه سيزيل نحو 200 إعلان مرتبط بالوحدات الاستيطانية الإسرائيلية.

وذكر الموقع "انّ الشركات العالمية يتوجب عليها عدم ممارسة نشاط وكسب المال من مناطق هُجّر عدد كبير من سكانها. ونحن قررنا إزالة الإعلانات المتعلقة بالوحدات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".

تجدر الإشارة إلى أنّ الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي