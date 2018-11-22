بولتون يعتزم لقاء الرئيس البرازيلي المنتخب في ريو نهاية الشهر الجاري

أعلن جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيلتقي نهاية الشهر الجاري الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو الذي يصفه البعض بأنه "ترامب الاستوائي".

وسيكون بولتون أول مسؤول أميركي يلتقي بولسونارو اليميني المتطرف الذي لا يخفي حنينه إلى سنوات الدكتاتورية العسكرية البرازيلية (1964-1985).

وكتب بولتون على تويتر "أتطلع إلى رؤية الرئيس المقبل للبرازيل جاير بولسونارو في ريو في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر. نتقاسم العديد من المصالح الثنائية، وسنعمل معا لتوسيع (رقعة) السلام والازدهار في نصف الكرة الغربي".

وكان بولتون، الذي يعد من "صقور" الإدارة الأميركية، قد رحب في وقت سابق بانتخاب بولسونارو رئيسا في البرازيل معتبرا أنه "مؤشر إيجابي لمستقبل المنطقة".