القوات الأمريكية تمنع ألف مهاجر من عبور الحدود وتوقف 69 تمكنوا من الدخول

أعلنت السلطات الأمريكية، الاثنين، توقيف 69 مهاجرًا غير نظامي أثناء محاولتهم الدخول إلى الولايات المتحدة من المكسيك بطريقة غير قانونية.

وقال كيفن ماكلنان، مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إن 69 مهاجرًا تم توقيفهم على الجانب الأمريكي بعد محاولتهم الدخول من مدينة تيجوانا المكسيكية.

وأوضح أن العناصر المختصة استخدمت الغاز المسيل للدموع بعد دخولهم في مواجهات مع المهاجرين.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن نحو ألف شخص حاولوا عبور المكسيك للدخول إلى الولايات المتحدة، الأحد، مضيفًا انهم قاموا برمي الحجارة والزجاجات على الشرطة الأمريكية سعيًا منهم للدخول.

وقال ماكلنان إنه جرى حل "الوضع الخطير" دون أن يؤدي إلى إصابات جدية، مضيفًا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث عنف اليوم، عند الحدود الأمريكية المكسيكية.

من جانبه، أفاد المعهد الوطني للهجرة في المكسيك أن 98 مهاجرًا تم ترحيلهم بعد محاولتهم تجاوز الحدود الأمريكية.

وفي وقت سابق اليوم، هدّد الرئيس دونالد ترامب بإغلاق حدود بلاده مع المكسيك بشكل دائم "إذا استدعى الأمر"، داعيًا السلطات المكسيكية لإعادة المهاجرين إلى بلادهم.

والأحد، شدد ترامب على أن واشنطن لن تستقبل أي من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أمريكا الوسطى، دون قرار قضائي.

تصريح ترامب جاء بالتزامن مع محاولة قافلة مهاجرين غير نظاميين، تضم نحو 7 آلاف شخص من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك.