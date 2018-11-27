ترامب يريد للولايات المتحدة شبكة أخبار خاصة جديدة

ألمح الرئيس الأمريكي إلى إمكانية تأسيس قناة تلفزيونية جديدة خاصة بالولايات المتحدة على الساحة الدولية، تكون منافسة قناة "سي إن إن".

فقد كتب دونالد ترامب عبر حسابه بموقع "تويتر" الاثنين أن قناة "سي إن إن" التلفزيونية قدمت الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة و"خاطئة" على الساحة الدولية.

وقال: "يجب القيام بأمور بما فيها إمكانية تشكيل الولايات المتحدة لشبكتها الخاصة، حتى نظهر للعالم من نحن حقًا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نسبة متابعة "سي إن إن" في الولايات المتحدة منخفضة، مبينًا أنه لا منافسين كثر لها على الساحة الدولية.

ويعتبر منتقدون ترامب عدوًا لوسائل الإعلام منذ دخوله البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2017، وهو كثيرًا ما يهاجم وسائل الإعلام، ويتهمها باستهدافه عبر نشر أخبار زائفة خاصة قناة "سي إن إن".