"الشيوخ الأمريكي" يوافق على مقترح لإنهاء الدعم العسكري للسعودية في حرب اليمن

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على رفع مقترح قرار من شأنه إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في حرب اليمن إلى لجنة الشؤون الخارجية.

وصوت 63 عضوا بالشيوخ لصالح الموافقة على مشروع القرار الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، فيما رفضه 37 آخرين، حسبما نقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية.

وقبيل التصويت على مشروع القرار، استمع الشيوخ الأمريكي لإحاطة من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، بشأن أحدث تطورات حرب اليمن، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وخلال إحاطتهما، دافع الوزيران عن دعم الولايات المتحدة للسعودية في حربها القائمة باليمن.

وقال وزير الدفاع جيمس ماتيس، إن سحب الدعم الأمريكي العسكري في اليمن، ومبيعات السلاح للشركاء، "سيكون خطأ".

فيما حذر وزير الخارجية مايك بومبيو، أعضاء مجلس الشيوخ، من الدفع صوب إصدار قرار يحد من الدعم الأمريكي للسعودية في حربها القائمة باليمن.

وفي تصريحات صحفية عقب جلسة الإحاطة في مجلس الشيوخ، أشار بومبيو، إلى أنّ قرار قطع المساعدات العسكرية الأمريكية على السعودية "سيء التوقيت"، وسيقوض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن.

وفشلت محاولات سابقة في الكونغرس لوقف الدعم الأمريكي للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، كان آخرها في مارس/ آذار الماضي.

غيّر أن القضية أخذت بُعدا آخر بعد مقتل خاشقجي، وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي.

ومن المقرر أنّ يصوت مجلس الشيوخ، على مشروع القرار في جلسة إضافية، الأسبوع المقبل، وفق "إن بي سي" الأمريكية.