لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين على هامش قمة العشرين في الأرجنتين

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، الخميس، بأنه من المتوقع أن يجري اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في 1 ديسمبر/ كانون أول المقبل (السبت) ويمكن أن يستغرق أكثر من ساعتين.

ونقلت الوكالة عن مصدر في أحد الوفود المشاركة في قمة مجموعة العشرين (G20)، المقررة في الأرجنتين الجمعة والسبت المقبلين، قوله إن "الرئيسين سيلتقيان على هامش هذه القمة، في الساعة 17:30 بتوقيت موسكو (14:30 ت.غ) في فندق "Park Hyatt Buenos Aires".

وأمس الأربعاء، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن بوتين وترامب سيتناولان في محادثاتهما العلاقات الثنائية، بما في ذلك طرق إخراج البلدين من المأزق والبحث عن سبل لتطبيعها.

وأضاف أن اللقاء سيعقد وجها لوجه، وكذلك بمشاركة كبار أعضاء الوفدين.

من جانبه، قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن الوطني جون بولتون، إن المحادثات بين الرئيسين ستتناول مسائل الأمن، والمراقبة على الأسلحة، والقضايا الإقليمية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، جرى لقاء شامل بين بوتين وترامب في هلسنكي، وناقش الرئيسان آنذاك العلاقات الثنائية والقضايا الدولية، كما تم التوصل إلى اتفاقات في مجالات مختلفة.