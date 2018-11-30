أمينة أردوغان تزور متحف "إيفيتا" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس

زارت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، متحف "إيفيتا" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتأتي زيارة السيدة التركية الأولى للمتحف، في إطار مرافقتها للرئيس أردوغان الذي يشارك في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين يومي الجمعة والسبت.

واستقبلت كرسيتينا ألفاريز رودريغيز، رئيسة المعهد الوطني للأبحاث التاريخية في "إيفا بيرون"، أمينة أردوغان.

ومتحف "إيفيتا" يسلط الضوء على حياة "إيفا بيرون" زوجة الرئيس الأرجنتيني الأسبق خوان بيرون، وكان لها الدور الرئيسي في الدفاع عن حقوق المرأة، وتنظيم حملات اجتماعية في هذا الإطار، بما فيها منح حق التصويت للمرأة.

واطلعت أمينة أردوغان على أقسام المتحف، فيما زوّدتها رئيسة المعهد "رودريغيز" بمعلومات عن حياة إيفا بيرون.

ورافقت عقيلة الرئيس التركي في زيارتها، عدد من عقيلات وزراء أتراك يشاركون في قمة العشرين.