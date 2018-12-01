ندوة بالولايات المتحدة تشيد بدور تركيا في خدمة اللاجئين

شهدت العاصمة الأمريكية، واشنطن، مساء الجمعة، ندوة أشادت بالجهود التي تقوم بها تركيا من أجل اللاجئين، في ضوء دراسة ميدانية قام بها بعض المعنيين بشؤون اللاجئين.

الندوة التي استضافها وقف الميراث التركي الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، جاءت تحت عنوان "اللاجئون وتركيا" وقيمت بشكل شامل الخطوات التي اتخذتها السلطات التركية من أجل اللاجئين السوريين على وجه الخصوص.

وشارك في الندوة كمتحدثين كل من مريم سالم، وجودة علاوة، وكينغا كارلوسكا، وسامنثا هونت، ولورانس لويز، وريان مكارثي، ونقلوا جميعًا انطباعاتهم حول اللاجئين السوريين الذين التقوهم خلال زيارتهم الميدانية لعدد من أماكن إقامتهم بتركيا.

الدراسة التي قام بها المشاركون بالندوة، عكست حكايات حقيقية لعدد من اللاجئين السوريين في تركيا، وانتهت بعدد من النتائج التي أكدت الاهتمام الكبير الذي توليه تركيا لتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه السوريين على أراضيها.

فريق الدراسة نقل انطباعاته الإيجابية بشأن الجهود الكبيرة التي تقدمها تركيا في هذا الصدد، وذكروا أنهم التقوا العديد من العائلات السورية التي أكدت جميعها مدى الدعم الكبير الذي يتلقونه من الحكومة، والشعب التركيين.

تجدر الإشارة أن تركيا تتصدر دول العالم من حيث استيعاب عدد اللاجئين، حيث تستضيف 3.9 ملايين لاجئ من إجمالي عددهم حول العالم.