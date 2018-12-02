اتفاق مكسيكي مع دول لاتينية لمنع تدفق اللاجئين

توصل الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى اتفاق مع نظرائه في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، حول "خطة تنمية" تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الخارجية المكسيكية في بيان، الأحد، أنّ الخطة تتضمن تخصيص تمويل من أجل خلق فرص عمل في المنطقة.

وأضاف البيان أن خطة التنمية تهدف أيضا إلى إيجاد حلول جذرية لأسباب الهجرة في البلدان الثلاثة المذكورة.

ومطلع الأسبوع الجاري أعلنت السلطات الأمريكية، توقيف 69 مهاجرًا غير نظامي أثناء محاولتهم الدخول إلى الولايات المتحدة من المكسيك بطريقة غير قانونية.

وفي اليوم ذاته، هدّد الرئيس دونالد ترامب بإغلاق حدود بلاده مع المكسيك بشكل دائم "إذا استدعى الأمر"، داعيًا السلطات المكسيكية لإعادة المهاجرين إلى بلادهم.

وتصريح ترامب جاء بالتزامن مع محاولة قافلة مهاجرين غير نظاميين، تضم نحو 7 آلاف شخص من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك.