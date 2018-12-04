سناتور جمهوري: ليس لدي أدنى شك بأن بن سلمان متورط في قتل خاشقجي

قال سناتوران جمهوريان بارزان الثلاثاء أنه "لا يوجد أي شك" لديهما بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان متواطئا في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في موقف يناقض موقف الرئيس دونالد ترامب.

وصرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر للصحافيين عقب إطلاع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ على تفاصيل القضية "ليس لدي أي شك في أن ولي العهد أشرف على جريمة القتل وكان يتم إطلاعه على الوضع طوال عملية القتل".

وأضاف كروكر أن الرسالة التي بعثت بها إدارة ترامب إلى ولي العهد السعودي ستسمح له بمواصلة الطريق الذي يسلكه



أما السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي دعا ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر تشددا من الرياض بسبب مقتل خاشقجي، فقال بعد الجلسة أنه يعتقد أن ولي العهد السعودي "ضالع في جريمة قتل خاشقجي على أعلى مستوى ممكن".