سيناتور أمريكي ديمقراطي يدعو إلى طرد السفير السعودي لدى واشنطن

دعا السيناتور الأمريكي، ديك دوربين، الخميس، إلى طرد خالد بن سلمان، السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك تعليقًا على تقارير إعلامية أمريكية تفيد بعودة خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة، لأول مرة منذ مغادرته إياها عقب حادثة مقتل خاشقجي.

وقال دوربين، السيناتو عن الحزب الديمقراطي، في تغريدة عبر تويتر: "قلتها قبل أشهر، وأقولها مجددًا: يبنغي علينا رسميًا طرد السفير السعودي من الولايات المتحدة، نظرًا لتورط ولي العهد المباشر في خطف وقتل خاشقجي".

وتابع: "يتعين علينا أيضًا دعوة حلفائنا لفعل نفس الأمر".

وأرفق دوربين، تغريدته بخبر أوردته شبكة "إن بي سي" نيوز الأمركية، أشار إلى عودة شقيق ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.

وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان".

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكًا راسخًا" للسعودية.