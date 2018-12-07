ترامب يعتزم تعيين المتحدثة باسم الخارجية مندوبة في الأمم المتحدة

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة الجمعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تعيينها، ستشغل نويرت المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز"، المنصب خلفا للمندوبة الحالية نيكي هايلي التي أعلنت استقالتها في تشرين الأول/أكتوبر من دون توضيح الأسباب.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر مطلعة قولها إنه سيتم تعيين نويرت الجمعة.

وورد اسم نويرت (48 عاما) كمرشحة لتولي المنصب منذ تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال ترامب للصحافيين الشهر الماضي إنه "يتم التفكير فيها بشكل جدي" لتولي منصب مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة.

وأضاف "إنها ممتازة وتعمل معنا وتدعمنا منذ مدة طويلة".

وانضمت نويرت إلى الوزارة في نيسان/ابريل 2017 حيث عملت في عهد وزيري الخارجية السابق ريكس تيلرسون والحالي مايك بومبيو. وتمت تسميتها كقائم بأعمال نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة من آذار/مارس حتى تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ولم يكن لدى هايلي خبرة كبيرة كذلك في السياسة الخارجية عندما تم تعيينها لكنها كانت معروفة في الساحة السياسة على الصعيد الوطني كحاكمة لكارولاينا الجنوبية.

ويتوقع أن يعزز تعيين نويرت الارتباط بين "فوكس نيوز" وترامب الذي اتهم بميله للقناة المحسوبة على المحافظين بدلا من الخبراء للحصول على المشورة السياسية.