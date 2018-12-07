ترامب يعلن ترشيح متحدثة الخارجية هيذر نويرت مندوبة لبلاده في الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيرشح متحدثة الخارجية هيذر نويرت، لتولي منصب مندوبة واشنطن الدائمة في الأمم المتحدة، خلفا للسفيرة نيكي هيلي.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الجمعة، قبيل زيارته لولاية ميزوري.

وقال ترامب، عن نويرت، هي "امرأة موهوبة وذكية وسريعة جدا، أعتقد أنها ستحظى باحترام الجميع".

وبعد حصول نويرت، على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينها في المنصب الجديد، فإنها ستضطر لترك منصب المتحدثة باسم الخارجية.

يشار أن هيذر نويرت، مذيعة سابقة في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وعقب قدوم إدارة ترامب، تولت منصب الناطقة باسم الخارجية الأمريكية.

وفي حال حصولها على موافقة مجلس الشيوخ، ستكون نويرت، السفيرة "الأقل خبرة" حتى الآن بين سفراء الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، حسب مراقبين.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إن السفيرة نيكي هيلي، مندوبة واشنطن الدائمة لدى المنظمة الدولية تقدمت باستقالتها من منصبها الأممي إلى الرئيس دونالد ترامب.

ووافق ترامب، على استقالة "هيلي"، اعتبارا من نهاية العام الحالي.