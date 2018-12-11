"الشيوخ" الأمريكي قد يصوت اليوم على قرار يحمل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

يسعى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بوب كوركر، إلى إجراء تصويت الثلاثاء، على مشروع قرار يُحمّل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي، حسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية، تصريحات لكوركر، وهو نائب عن ولاية تينيسي، مساء الاثنين، قال فيها إنه يخطط لتقديم مشروع قرار، الثلاثاء، من شأنه أن يسمي ابن سلمان كـ"مسؤول" عن قتل خاشقجي.

وقال كوركر الذي ينتمي للحزب الجمهوري، عن مشروع القرار، إنه "يحمل ولي العهد المسؤولية عن القتل (...) هذا بيان قوي من الجمهوريين".

وأضاف أن المشروع يمثل "إدانة قوية لولي العهد (...) إنه بيان قوي جدا لمجلس الشيوخ الأمريكي على افتراض أنه يمكننا إجراء تصويت عليه".

وحسب "ذي هيل"، مثل هذا القرار من شأنه أيضا أن يوبخ الرئيس ترامب، الذي قاوم دعوات لكوركر لتحميل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي بدعوى أن الأدلة ليست كافية للقول بذلك.

ويأمل كوركر، أن يمر مشروع القرار عبر لجنة الخارجية، وأن يدرج مباشرة على أجندة تصويت مجلس الشيوخ، الثلاثاء.

وحسب "ذي هيل"، من شأن القفزة الإجرائية أن تجعل مشروع القرار متاحا للتصويت، لكنها لا تضمن إجراء تصويت عليه اليوم.

وقال كوركر: "أتمنى أن يحصل مشروع القرار على دعم واسع من مجلس الشيوخ. وأعتقد أن هذا ما سيحصل (...) لا أستطيع أن أتخيل وجود شخص لن يدعم المشروع".

من جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن مشروع القرار إضافة إلى كونه يُحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل الصحفي، فإنه يدعوه لوقف "سياسات سعودية عدوانية" أخرى بالخليج كالحملة العسكرية في اليمن، وحصار قطر، واعتقال نشطاء حقوق الإنسان بالمملكة.

وأشار كروكر إلى أن مشروع القرار سيمنح "الشيوخ" وسيلة للتعبير عن الغضب، في الوقت الذي يواصل فيه المشرعون العمل على مقترحات أكثر جوهرية.