الحكم بالسجن لمدة ثلاث أعوام على مايكل كوهين المحامي السابق لترامب

شن مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب هجوماً لاذعا على الرئيس الأميركي، قبيل اصدار محكمة فدرالية عليه حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات الاربعاء بعد إدانته بجرائم عدة.

وقال كوهين أثناء طلبه تخفيف الحكم عليه من القاضي الأميركي وليام بولي الثالث "لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة".

وأضاف كوهين (52 عاما) أنه يتحمل مسؤولية جرائمه "ومن بينها تلك التي يمكن أن تورط رئيس الولايات المتحدة".

وطالب محامو كوهين بعدم سجنه بعدما أقر بذنبه في قضية التهرب الضريبي والادلاء بشهادات كاذبة لمؤسسة مالية، والحصول على مساهمات غير قانونية للحملة الانتخابية الرئاسية، والإدلاء بإفادات كاذبة للكونغرس.

ولكن القاضي بولي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

ومن بين التهم الموجهة إلى كوهين دفع أموال لامرأتين "مقابل سكوتهما" بعدما هددتا في أثناء حملة انتخابات الرئاسة بالإعلان أن ترامب أقام علاقة جنسية معهما.