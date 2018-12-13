طالبت مجموعة من الأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي بعزل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من منصبه على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وحرب اليمن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بعض أعضاء مجلس الشيوخ ومنهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وسيناتور ولاية نيو جيرسي بوب مانينديز (ديمقراطي)، وسيناتور ولاية نيوهامشير جين شاهين (ديمقراطية)، بخصوص مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على الرياض.

وطالب السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بعل ولي العهد السعودي عن منصبه قائلاً "أخاطب أصدقاءنا في السعودية. لا يمكن أن يكون لكم علاقة بسيناتور أمريكي دون تغيير هذا الوضع. العمل لن يسير في هذه الوضع. هناك علاقات بين الدول ومع الأشخاص. هذا الشخص ولي العهد خطير واسمه قد تلطخ لدرجة أنني لن أعمل مع السعودية بعد الآن حتى يتم إجراء تغيير هناك."

أما السيناتور الديمقراطي مانينديز فقال إنه تم تقديم مشروع قانون إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ينص على فرض عقوبات اقتصادية على الرياض على خلفية مقتل خاشقجي والأزمة الإنسانية في اليمن.

وأضاف مانينديز إن مشروع القانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية على الرياض إضافة إلى تعليق بيع الأسلحة إليها.

وأشار إلى أن القانون سيكون بمثابة رسالة إلى السعودية مفادها أنه لا يمكنكم قتل أي شخص بمجرد أنكم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية.