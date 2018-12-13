مشكلة التشرد تتفاقم في لوس أنجلوس ثاني كبرى المدن الأمريكية

ازداد عدد المشردين في ثاني أكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية من الرجال والنساء والأطفال بنسبة 47% خلال السنوات الست الماضية، ليصل عددهم إلى 50 ألفاً.

ويعد التشرد قديماً في مدينة لوس أنجلوس، حيث يستوطن المشردون حي سكيد رو، في وسط المدينة، المعروف بأنه مركز الفقراء، منذ نحو 150 عاماً.

وتنامى عدد المشردين وانتشرت مشكلة التشرد في المدينة بصورة متسارعة، بحسب ما تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الإسكان والتطوير العمراني الأمريكية.

ولم تتفوق على لوس أنجلوس في مشكلة التشرد سوى مدينة نيويورك التي يقطنها 75 ألف مشرد. وبينما لا تتجاوز نسبة من يسكنون من هؤلاء في السيارات والخيم بدون مأوى خاص الـ5% في نيويورك، تصل نسبتهم في لوس أنجلوس إلى 75%.