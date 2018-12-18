تقرير جديد عن تفاصيل التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صدر عن جامعة أوكسفورد تقرير جديد جاء فيه أن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، كان يستهدف بشكل أساسي حض السود على الامتناع عن التصويت.

وجاء في هذا التقرير الذي أعد بطلب من الكونغرس الاميركي، أن وكالة "إنترنت ريسورتش أجنسي" الروسية التي تتخذ من مدينة سان بطرسبورغ مقرا، والتي يعتبرها القضاء الاميركي لعبة بأيدي الكرملين، قامت بحملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحض الأميركيين المحسوبين عادة على الحزب الديمقراطي مثل الشبان والاقليات العرقية والمثليين، على الامتناع عن التصويت.

وجاء في التقرير الذي أعدته جامعة أوكسفورد مع خبراء في مؤسسة غرافيكا المتخصصة بشؤون الإعلام الجديد، أن آلاف الرسائل التي رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت الوكالة الروسية بنشرها، كانت تركز بشكل خاص على الناخبين السود.

وأنشأت وكالة "انترنت ريسورتش اجنسي" حسابات عدة تحت أسماء أميركية مزورة موجهة بشكل خاص إلى الأميركيين السود.

وجاء في التقرير أيضا أن "الحملة كانت تستهدف إقناع السود بأن أفضل طريقة للدفاع عن قضاياهم هي مقاطعة الانتخابات والتركيز على مواضيع أخرى".

من جهة ثانية كشف التقرير أيضا أن قسما من 3841 حسابا على فيسبوك وانستاغرام وتويتر ويوتيوب التي رصدت، كانت تسعى لدفع الناخبين البيض القريبين من الجمهوريين إلى المشاركة في الانتخابات.

وركزت هذه الحسابات على الدفاع عن حمل السلاح، ورفض سياسة الهجرة، وبعد أن فاز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري دعت الى تأييده.

هذا وقد وجه القضاء الأميركي اتهامات عدة الى عاملين في الوكالة الروسية بتهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.