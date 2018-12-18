لرفضها التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.. طرد مُدرسة أمريكية من عملها

قامت مدرسة بولاية "تكساس" الأمريكية بطرد أخصائية في معالجة أمراض النطق لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.

وقد رفعت بهية عماوي، الاثنين، دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس، ضد المدرسة تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي، وفق ما ذكره موقع "فوروورد" الأمريكي.

وذكر الموقع أن بهية عماوي كانت تعمل أخصائية تَخَاطُب في إحدى مدارس مدينة أوستن، مركز ولاية تكساس، وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخرا لعقد العمل.

وأوضح الموقع أن "الفقرة المضافة، تنص على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي".

وقالت عماوي إنها لم توقع على العقد لأنها وعائلتها لا يشترون السلع التي تنتجها الشركات الإسرائيلية دعما للمقاطعة ضد إسرائيل، بسبب احتلالها أراض فلسطينية.

وتعمل عماوي أخصائية معالجة لمشاكل النطق باللغة العربية في ولاية تكساس، التي توجد فيها جالية عربية كبيرة.

والمعلمة مواطنة أمريكية حيث تعيش منذ ثلاثة عقود.