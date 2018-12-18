واشنطن للعالم: إذا رفضتم خطتنا للسلام فستواصل إسرائيل نموها

حذرت واشنطن، الثلاثاء، من مغبة رفض الفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي، لخطة السلام الأمريكية التي تعتزم إدارة دونالد ترامب، طرحها قريبا على الأطراف المعنية.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، إنه في حال رفض خطة السلام "فسنعود إلى الوضع القائم منذ 50 سنة (في إشارة للوضع القائم منذ حرب 1967) بينما ستواصل إسرائيل نموها،.. أما الفلسطينيين فهم بحاجة ماسة إلى مثل هذه الخطة".

جاء ذلك في آخر إفادة تقدمها "هيلي" بخصوص القضية الفلسطينية وهي معروفة بمواقفها المساندة لإسرائيل على حساب الفلسطينيين، لأعضاء مجلس الأمن الدولي في جلستهم المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت السفيرة الأمريكية أن "إسرائيل باتت في وضع لا يجعلها بحاجة إلى صفقة السلام التي تعترف بالواقع الحالي للشرق الأوسط ولذلك فهي خطة (سلام) ستكون مختلفة عن أي خطة سلام سابقة".

وتابعت: "لقد اطلعت على خطة السلام التي توجد بها نقاط قد يحبها البعض وبها نقاط قد يرفضها البعض.. وسنظل نمد أيدينا إلى الفلسطينيين الذين دعمناهم ماليا أكثر من أي شعب آخر".

وأكملت: "وبالنسبة لإسرائيل وشعبها وأمنها، فسيظل دعم الولايات المتحدة ثابتا لأن صلتنا بإسرائيل هو ما يجعل تحقيق السلام أمرا ممكنا".

ولم تكشف هيلي عن تفاصيل الخطة، غير أن خطة السلام التي تعمل عليها إدارة ترامب، تسمى إعلاميا بـ"صفقة القرن"، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، تشمل وضع القدس واللاجئين.

وأضافت: "حان الوقت لأن نواجه حقيقة قاسية.. سيستفيد كلا الجانبين بشكل كبير من اتفاقية سلام، لكن الفلسطينيين سيستفيدون أكثر، وسيخاطر الإسرائيليون أكثر".

وأكملت حديثها قائلة: "على عكس المحاولات السابقة لمعالجة هذا الصراع، فإن هذه الخطة ليست مجرد صفحات قليلة، إنها تحتوي على تفاصيل أكثر وعناصر جديدة للمناقشة، إنها تعترف بأن الحقائق على الأرض في الشرق الأوسط قد تغيرت بشكل قوي ومهم للغاية".

وأوضحت نيكي هيلي في إفادتها لأعضاء المجلس أن "هناك أشياء في الخطة سيحبها كل طرف، وهناك أشياء في الخطة لن يعجب بها كل طرف، لكن رفض الخطة لأنها لا تفي بجميع مطالبك ستعني أن نعود إلى الوضع الراهن الفاشل في 50 سنة الماضية دون أي احتمالات للتغيير".

ووجهت السفيرة الأمريكية خطابها إلى الحكام العرب قائلة: "إلى أصدقائي العرب، لقد سمعت بشكل خاص من العديد منكم أنكم تعرفون أن هناك حاجة ماسة إلى حل (للقضية الفلسطينية)، لكن حكوماتكم لم تكن راغبة في التحدث إلى دوائركم الانتخابية حول ما هو واقعي"، دون تفاصيل.