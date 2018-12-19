واشنطن: قواتنا بدأت العودة من سوريا وترامب سيعلن الأربعاء انسحاباً كاملاً

قال مسؤولان أمريكيان إن الرئيس دونالد ترامب، سيعلن رسمياً، الأربعاء، انسحاباً كاملا لقواته من سوريا، بحسب إعلام محلي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن المسؤولين (لم تكشف عن هويتهما) أن إدارة ترامب لم تحدد بعد جدولا زمنيا لسحب القوات.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان، عن بدء عودة القوات الأمريكية من سوريا إلى الولايات المتحدة.

وقالت ساندرز: "بدأنا في إعادة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن، حيث نستعد للمرحلة التالية من هذه الحملة".

وأضافت: "قبل 5 أعوام، كان (تنظيم) داعش قويا للغاية وقوة خطيرة في الشرق الأوسط، والآن هزمته الولايات المتحدة".

وأردفت: "هذه الانتصارات على داعش في سوريا ليست مؤشرا على إنهاء التحالف العالمي (لمحاربة التنظيم الإرهابي) أو حملته".

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، لم تكشف عن هويته، أن ترامب اتخذ قرارا بالانسحاب الكامل من سوريا بناء على رغبته في ذلك منذ فترة طويلة.

وتزامن ذلك مع تغريدة لترامب، على "تويتر" الأربعاء، أعلن فيها "هزيمة تنظيم داعش في سوريا"، وأن ذلك كان السبب الوحيد لوجود القوات الأمريكية في البلد العربي.

ولدى الولايات المتحدة حوالي 2000 جندي في سوريا، يقومون في الأساس بتدريب قوات محلية لمحاربة "داعش"، بحسب "سي إن إن".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، جاءت هذه الخطوة الأمريكية بعد اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، بين ترامب والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب الإعلان عن عملية عسكرية تركية مرتقبة ضد تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات.