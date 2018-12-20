ترامب يعلن رسميًا سحب قوات بلاده من سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، رسميًا انسحاب قوات بلاده من سوريا، مشيرًا إلى إلحاقهم الهزيمة بتنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك من خلال عدة تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي، مساء الأربعاء، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تطرق خلالها إلى الحرب ضد "داعش".

وأضاف ترامب قائلا "منذ مدة طويلة ونحن نحارب في سوريا، وأنا رئيس للولايات المتحدة منذ عامين، لقد قطعنا مرحلة كبيرة، وهزمنا داعش شر هزيمة واستعدنا الأرض".

وأعلن ترامب أن الجنود الأمريكيين سيعودون للولايات المتحدة قائلًا "آن الآوان لعودة جنودنا للديار"، مضيفًا "فلقد كان السبب الوحيد لوجودنا بسوريا في فترة رئاستي هو تنظيم داعش الذي هزمناه".

وفي وقت سابق أمس أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها من الأراضي السورية، معلنة هزيمة داعش في البلاد.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "قبل خمس سنوات، مثّل تنظيم داعش قوة ضاربة وخطيرة في الشرق الأوسط، واليوم تمكنت الولايات من هزيمة خلافته على الأرض".

وتابعت أن "هذه الانتصارات ضد داعش في سوريا لا تؤذن بنهاية التحالف الدولي أو حملته"، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة .