مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون يشمل تمويل جدار المكسيك

مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تقدم به الحزب الجمهوري، يشمل تمويلا لبناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.



وجاء التصويت على مشروع القانون في جلسة عقدت مساء أمس (الخميس)، حسب "أسوشيتيد برس".



ويشمل مشروع القانون تقديم 5 مليارات دولار للبدء في بناء الجدار وتوفير تمويل مؤقت لتسيير عمل وكالات اتحادية بدءا من السبت.



وصوت 217 عضوا لصالح مشروع قانون التمويل المؤقت، مقابل 185.



ويسمح تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، بإجراء تصويت عليه في مجلس الشيوخ اليوم الجمعة.



ومن غير المحتمل أن يحظى مشروع القانون بتأييد كاف من جانب الديمقراطيين الذين يعارضون بشدة مطالب الرئيس دونالد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك.



وكان ترامب أبلغ المشرعين في وقت سابق، الخميس، أنه لن يوقع على مشروع قانون الإنفاق الحكومي على المدى القصير، الذي أقره مجلس الشيوخ، الأربعاء، كونه لا يتضمن تمويلا للجدار الحدودي.



ويعد بناء جدار حدودي مع المكسيك، أحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدمها ترامب، في حملته نحو الرئاسة.



ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كم، منها 1100 كم مسيجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل.