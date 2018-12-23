ترامب استقالة ماكغورك: ضرب من التصنع ومحاولة للفت الأنظار إليه

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أهمية استقالة المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي لمكافحة داعش بريت ماكغورك، قائلاً: "لا أعرفه واستقالته قبيل موعد انتهاء مهمته، ضرب من التصنّع ومحاولة للفت الأنظار إليه".

تصريحات ترامب هذه جاءت في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر، علّق فيه على استقالة ماكغورك من عمله بعد إعلان ترامب سحب قوات بلاده من سوريا.

وفي هذا السياق قال ترامب: "ماكغورك لا أعرفه شخصياً، وقد عينه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2015، مهمته كانت ستنتهي في فبراير القادم، لكنه استقال الآن، أليس هذا ضرب من التصنّع؟ والإعلام الكاذب يضخم هذه المسألة التي لا قيمة لها".

وتطرق ترامب إلى الانتقادات التي طالت قراره بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا قائلاً: "لو أعلن رئيس غيري سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد هزيمة داعش، لأضحى البطل الأكثر شعبية فى أمريكا، لكن الإعلام الكاذب يهاجمني بقسوة لأنني أنا من أعلن سحب القوات من هذا البلد".

وأمس السبت، استقال مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، بريت ماكغورك، من منصبه؛ احتجاجا على قرار ترامب انسحاب قوات بلاده من سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصدر مطلع على الاستقالة، لم تتم تسميته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأشار المصدر إلى أنّ ماكغورك قدم استقالته إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، الجمعة.

وتأتي استقالة "ماكغورك" بعد يومين من استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس للأسباب ذاتها.

وكان "ماكغورك" أعلن في وقت سابق نيته ترك منصبه في فبراير/ شباط 2019، إلا أن وكالة "أسوشيتد برس" أشارت إلى أنه قرر تعجيل خطط مغادرته المنصب نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري احتجاجا على قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأعلن ترامب، مساء الأربعاء، أنه قرر سحب قوات بلاده بالكامل من سوريا بعدما قال إنها تمكنت من هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.

ولم يحدد الرئيس الأمريكي جدولا زمنيا للانسحاب من سوريا.